台商投資掀越南中文熱 學生藉演講比賽尋出路

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）學中文在越南的熱度一年更甚一年，河內台商會29日舉辦漢語演講比賽，參賽大學生期盼藉由比賽被企業看見，在畢業前就找好出路。第一名由靠著自言自語練口說的裴氏玉拿下。

越南河內台灣商會（河內台商會）29日舉辦111年雙十國慶漢語演講比賽同時慶祝僑委會成立90周年。漢語演講比賽是河內台商會國慶系列活動的重頭戲，在北越地區的中文系大學生社群中享有知名度。

美中貿易戰以來，台灣電子、科技廠轉往越南投資，北越地區過去2、3年共新增逾30家電子、科技廠及相關衛星廠商，新增投資達30億美元。因此，學生參賽目的不只為了切磋中文，更盼能替未來找出路。

就讀外貿大學三年級的羅英舒憑藉清晰的咬字讓評審留下深刻印象，無奈在面對「現代社會年輕人應該具備什麼條件」的機智問答題目時，因為想說的內容太多而自亂陣腳，最後拿下第三名。

她向中央社表示，參賽前對台灣做了很多功課，包括風土民情以及台灣對越南的投資、雙邊經貿往來情況，希望透過參加活動與河內台商會的企業會員有更多聯繫，以後能找到適合自己的工作職缺。

羅英舒指出，中文是世界上很多人使用的一個語言，台灣在中文區域中又以經濟見長於國際，她希望自己能靠著中越雙語優勢找到工作，比別人有更多的出路並且挑戰自己。

河內開放大學三年級的裴氏玉因表達流暢、台風穩健獲7人評審團青睞，技壓來自8所大學的另外28名參賽者，除獲頒第一名獎金600萬越南盾（新台幣約7767元），還可以與第2、3名一起去台灣免費玩5天4夜。

裴氏玉表示，自己對中文可說是很有天分，即使上大學前從未接觸中文，但在看一些台灣電影時自然而然就知道演員在說什麼，「越文裡面有很多漢越詞，發音與中文很像」。

但她認為，雖然入門容易，但要把中文學好很難，若沒有足夠詞彙量就不能順暢表達。為了能多讀、多寫、多說、多聽，她盡量創造每天都能講中文的環境，像是找網友練習，若沒人陪練就一人分飾多角、自言自語。

中華民國僑務委員、河內台商會會長洪志華指出，漢語演講比賽今年已20週年，近年來配合新南向政策協助企業挖掘中文人才；駐越南代表處允諾，參賽者未來在申請台灣公費獎學金時，這一比賽經驗可列為加分項目。

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7人評審團團長、駐越南副代表林易民表示，參賽者不管是用詞或是發音都表現得很好，顯見越南的中文教育非常成功。但他提醒，不要因為緊張而咬字太過用力，並可透過語調起伏來加強情感表達。

林易民期盼，學生能藉由比賽接觸到台灣文化，並透過與商會的互動增進對台灣的了解，進一步燃起前往台灣深造的興趣。越生在台學成後，不管是返回越南或是留在台灣，都是兩地企業亟欲網羅的對象。（編輯：周永捷）1111030