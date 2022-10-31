英移民中心遭丟汽油彈 嫌疑人自盡身亡

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國東南部多佛港（Port of Dover）一處負責處理尋求庇護者入境相關事宜的移民辦公室遇襲，一名男子今天投擲汽油彈後自盡身亡。

法新社報導，英國當局近來正試圖遏止人數破紀錄的非法移民入境。

肯特郡（Kent）警方說，這名攻擊者今天上午朝這處移民中心投擲「2、3個燃燒裝置」，造成2人受傷。

路透社攝影記者說，攻擊者是一名身穿格紋上衣的白人男性，他駕駛一輛白色喜悅（SEAT）休旅車來到事發現場，接著突然朝建築物投擲3枚汽油彈，其中1枚並未引燃。

警方表示，他們已確認嫌疑人身分，很快就發現他出現在附近的加油站，並且證實他已死亡。

警方並未說明嫌疑人如何喪命，但多佛的保守黨議員艾爾菲克（Natalie Elphicke）告訴倫敦廣播公司電台（LBC Radio），據信他是「自盡身亡」。

警方還說，移民中心有兩人「受到輕傷」。

他們說，攻擊者駕車抵達現場，還說在車內發現另一個「未引爆的裝置」。

地方新聞網站刊出警方和消防人員在事發現場的照片，英國廣播公司（BBC）報導說，火勢已被撲滅。

艾爾菲克推文說：「今天發生在多佛的事件讓我深感震驚…我的心與所有相關人員同在。」

這處設施目前仍維持開放，但警方表示，在調查初始階段，已將大約700名移民重新安置在曼斯頓（Manston）。

艾爾菲克告訴倫敦廣播公司電台：「我們還不清楚攻擊者的犯案動機。」

但她說：「我想，可以這麼說，過去一段時間的情勢一直很緊張。」她舉例說，有搭乘小船入境的移民闖進居民家中。

政府數據顯示，昨天又有990名移民乘坐小船越過英吉利海峽（English Channel），今年以來累計近4萬人渡海到英國。

移民問題讓英國政府頭疼不已，當局先前承諾在脫離歐洲聯盟（EU）後加強邊境管制。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111031

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