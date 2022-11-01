艾爾段將與俄烏總統談話 商討恢復穀物出口協議

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（中央社伊斯坦堡1日綜合外電報導）土耳其外交部長卡夫索格魯表示，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）數日內將與俄羅斯和烏克蘭總統談話，希望恢復穀物出口協議。

法新社報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）告訴記者：「我們總統幾天內將會與（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）和（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談話。我們相信會克服這件事（指穀物出口協議），讓每個人受益。」

俄羅斯和烏克蘭今年7月在土耳其和聯合國斡旋下，達成協議讓烏克蘭穀物出口。安卡拉已升高外交力道挽救這兩個交戰國間的此一協議。

莫斯科指控基輔10月29日在克里米亞半島（Crimea）對其黑海艦隊（Black Sea Fleet）進行「大規模」攻擊，並且以此為由表示將無限期中止參與黑海穀物協議。

目的在紓緩俄國侵烏引發全球糧食危機的這項協議原訂11月19日更新，迄今已有970萬公噸烏克蘭穀物透過這項協議出口。

艾爾段昨天表示，儘管俄方有所遲疑，土耳其仍將致力維護協議有效。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111101