歐盟擬提法案 對Airbnb等旅宿平台實施輕度管制

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）知情人士透露，歐洲聯盟（European Commission）將提出法案，對Airbnb等旅宿平台業者實施輕度管制。

路透社報導，根據歐盟草案，旅宿訂房業者必須提供國家當局使用服務人數及住宿天數等資料。

其中一知情人士表示，這些資料將儲存在單一數位入口，所有公家機關可以取得。

歐盟執委會下週將宣布這項草案，此舉顯示歐盟努力處理區域內27個成員國規範旅宿業者法令不同的問題。

Airbnb今天未立即回應路透社詢問有關這項草案的評論。

歐盟這項草案將和Airbnb兩年前和歐盟統計局達成的資料共享協議類似，該項協議允許政府當局取得每季公布的使用這個平台人數及訂房天數。

阿姆斯特丹、紐約、巴黎等深受觀光客青睞的城市，批評Airbnb造成市內房屋短缺、收入較低居民被趕出城市的問題。

但對於希望吸引更多觀光客的小鎮和鄉村地區，Airbnb則受到歡迎。歐盟的這項草案希望能平衡兩者之間的利益。

近年來，Airbnb試圖解決這類問題，比如說限制巴黎、倫敦和阿姆斯特丹市中心的屋主每年可出租的天數。

這項研擬中的法案仍有待和歐盟成員國及歐洲議會討論，才能成為正式法律。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111103