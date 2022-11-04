烏控俄行使能源恐怖主義 俄揚言送敵入地獄火焰

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯前總統麥維德夫今天將與烏克蘭的戰爭形容是與撒旦的神聖對抗，並警告莫斯科可能將所有敵人送入地獄的無盡火焰。烏克蘭總統澤倫斯基昨天則指控俄國行使能源恐怖主義。

路透社報導，俄羅斯對烏克蘭發動的侵略至今已造成數萬人死亡，並釀成1962年古巴飛彈危機以來俄國與西方間最大規模衝突。當年那場危機，是冷戰時期強權國家最接近爆發核子戰爭的時候。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）在2008至2012年擔任俄羅斯總統期間，標榜自己是一名自由派現代主義者；如今他卻表示，莫斯科正與西方國家支持的烏克蘭「瘋狂納粹毒癮者」對抗。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣稱，烏克蘭統治者是一群迫害俄語人口的法西斯主義者。基輔與西方則一再予以駁斥，並指稱莫斯科發動戰爭是殘暴奪取土地。

現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫在民族統一日（Day of National Unity）這天表示，莫斯科擁有各式各樣武器，包括有能力「將所有敵人送入燃燒的欣嫩子谷（Gehenna）」。希伯來文「欣嫩子谷」是指地獄。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天則在例行談話中表示，俄羅斯攻擊烏克蘭能源網絡的行動，已導致約450萬人無電可用。

他說：「俄羅斯正在訴諸能源恐怖主義，這個鐵的事實顯示我們敵人的脆弱程度。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，只好試圖用這種方式來打擊我們的人民。」 （譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1111104