越南民眾搶加油怒火噴發 官方籲釋出商業儲備

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越南民眾最近一個月以來都在搶加油，這個現象最初從南部大城胡志明市開始，近一周開始往北延燒至首都河內市。圖為河內市紙橋區一家加油站3日晚間近10時還有大約50輛機車在排隊等加油。中央社記者陳家倫河內攝 111年11月4日

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南民眾搶加油的情況日益嚴重，排隊加油等上半小時如家常便飯。有民代怒批，越南正在發展，大城市卻缺油，這是不可接受的。為紓解油荒，越南官員呼籲國營石油公司釋出儲備。

綜合越南媒體報導，越南工商部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）近日建議國營石油公司釋出商業儲備，緩解一些大城市「沒油可加」的現象。一般來說，這些國營公司的石油儲備量足以使用20天。

在過去幾周，越南民眾都在搶著加油，這把火一開始由南部經濟大城胡志明市點燃，最近一周往北燒到首都河內市，一些加油站不是關門、不然就是限量販售，只准每輛機車加3萬越南盾（新台幣約39元）的汽油，有的還不讓汽車加油。

胡志明市工商局局長裴佐黃武（Bui Ta Hoang Vu）1日表示，胡志明市550家加油站當中有108家的油庫缺油，郊區尤其嚴重。

位於河內市紙橋區陳太宗（Tran Thai Tong）路一家加油站3日晚間近10時還有大約50輛機車排隊等加油。一名騎士向中央社表示，現在加油都要等很久，擔心白天上班途中加油遲到，只好趁睡前先把油加滿。

部分加油站老闆私下表示，因為財政困難以及越南國內石油供應短缺，他們才出此計策。他們抱怨，有關單位為燃油的零售價設上限，低利潤讓零售商不願意開門做生意。

阮鴻延透過聲明表示，石油產品是經濟不可或缺的能源，國營石油公司必須防止供應中斷。

他說，當前越南兩個煉油廠可以滿足全國70%到80%的需求，但這些煉油廠一半都必須仰賴進口原油。「事實上，越南國內的原油與石油產品只占30%，其他70%要靠進口」。

越南民眾搶加油的怒火持續噴發，國會代表鄭春安（Trinh Xuan An）表示，供應短缺、費用折扣與佣金等原因只是表面問題，重要是要改革營運機制、釐清責任歸屬、避免互相推諉。

他批評：「一個擁有龐大開放經濟、國內生產毛額（GDP）達數千億美元的國家，且正有發展需求，但大城市卻缺汽油，這是不可接受的。」

國會代表范文和（Pham Van Hoa）表示，近期許多加油站愛開不開，不少加油站陷入「賣越多虧越多」的狀態索性關門，背後可能是因為供應短缺、中斷所致。燃油短缺將影響經濟復甦，相關單位應負起責任。（編輯：周永捷）1111104