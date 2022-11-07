侵烏促俄國人帶錢出走 喬治亞經濟意外受惠

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（中央社喬治亞首都特比利西7日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭掐住歐洲咽喉，毗鄰俄國的高加索國家喬治亞，經濟卻出人意料地繁榮，跌破許多專家的眼鏡。

路透社報導，俄羅斯2月入侵烏克蘭，以及俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）9月下達局部動員令後，超過10萬俄國人大舉逃進喬治亞，喬治亞即將成為今年全球成長最快的經濟體之一。

現在全球多數地區正逐步走向衰退，但根據國際機構，喬治亞出現消費導向的榮景，預料2022年經濟產出將破紀錄成長10%，超車越南等活躍新興市場，以及科威特等受惠於高油價的石油出口國。

毗鄰黑海的喬治亞經濟規模190億美元，擁有370萬人口，在區域內以其山岳、森林與葡萄酒鄉聞名。

喬治亞最大銀行TBC的執行長巴奇赫里基澤（Vakhtang Butskhrikidze）在特比利西（Tbilisi）總部受訪時告訴路透社：「經濟方面，喬治亞現在表現非常好，出現某種榮景，從微型企業到大公司，我想不到今年有哪個產業碰上麻煩。」

出入境數據顯示，今年至少有11萬2000名俄國人移居喬治亞。根據喬治亞政府，第1波移居者是在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭、蒲亭鎮壓國內反戰浪潮後，共計4萬3000人；第2波則出現在9月底蒲亭下令全國動員之後。

喬治亞的經濟榮景不論能否長久，都讓許多專家困惑。這個國家的經濟命運透過出口與觀光，與龐大鄰國俄羅斯緊密相連，專家原本以為俄烏戰爭會為這個前蘇聯加盟共和國帶來悲慘後果。

舉例而言，歐洲復興開發銀行（EBRD）3月預測，烏克蘭衝突將重創喬治亞經濟。世界銀行（World Bank）4月也做出類似預測，認為喬治亞2022年經濟成長將從原先的5.5%降至2.5%。

歐洲復興開發銀行東歐與高加索地區首席經濟學家博戈夫（Dimitar Bogov）說：「儘管我們都預期…烏克蘭這場戰爭會對喬治亞經濟帶來嚴重負面影響，目前為止，我們並未看到這些風險成真。相反地，我們還看到今年喬治亞的經濟成長相當好，來到兩位數字。」

不過亮眼表現不能讓每一個人都受益。湧入喬治亞的數萬俄國人當中，許多人是帶著大把現金的科技專業人士，既推升了物價，也壓縮部分喬治亞人在租房市場和教育業的空間。

企業領袖也擔心，萬一戰爭結束，俄國人紛紛返鄉，喬治亞經濟可能面臨「硬著陸」（hard landing）。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111107