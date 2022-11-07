烏克蘭獲更多西方防空系統 盼阻俄攻擊能源設施

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭今天宣布，已獲得西方盟國提供的更多防空系統，稱這些武器有助於防禦俄羅斯最近對烏國能源基礎設施的攻擊。

法新社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在社交媒體上表示：「國家先進防空系統（NASAMS）和阿斯派德短程低空防空飛彈（Aspide）已抵達烏克蘭！這些武器將顯著強化烏克蘭軍隊，並讓我們的天空更安全。」

列茲尼科夫說：「我們將繼續擊落攻擊我們的敵人目標。感謝我們的夥伴，挪威、西班牙和美國。」

過去一個月，俄羅斯的攻擊摧毀烏克蘭約1/3發電廠，政府已呼籲烏克蘭民眾盡可能節約用電。

基輔市當局今天表示，供應居民能源的能力仍然「緊張」，要求住在首都的烏克蘭人在尖峰時段限制用電。

當局在社交媒體平台Telegram稱：「我們要求本地區所有居民支持能源工作人員在能源戰線上的奮鬥。」

列茲尼科夫上個月曾表示，烏克蘭從德國得到首套 Iris-T防空系統。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111107