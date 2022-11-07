中國警告瑞士勿對中制裁 反對國會與台合作

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（中央社記者林育立柏林7日專電）中國駐瑞士大使王世廷警告瑞士，不要跟進歐盟腳步對中國實施制裁；瑞士國會也不應與台灣強化合作。

中國駐瑞士大使王世廷接受6日出刊的「新蘇黎世報週日版」（NZZ am Sonntag）訪問，批評歐盟因新疆人權問題對北京實施制裁，目的是遏制中國，「如果瑞士跟進，讓情勢失去控制，中瑞關係將受到傷害」。

去年3月，歐盟以新疆維吾爾人被迫害為由制裁中共官員。這是天安門事件以來，歐盟首次制裁中國，瑞士最高行政機關聯邦委員會（Bundesrat）正考慮跟進。

針對聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）去年8月底發布報告譴責中國迫害維吾爾少數民族，王世廷指這是一份建立在謊言和謠言的報告，背後由美國和西方反中勢力資助。

瑞士最近改變對中國人權問題噤聲的作法，批評新疆人權問題，外界盛傳瑞士與中國更新自由貿易協定的談判從2018年起陷入僵局。

王世廷反駁說，自由貿易協定的本質是經濟，不碰人權，談判仍在進行。

日前瑞士國會通過提案，強化與台灣立法院合作，國會議員醞釀在明年初訪台，以行動表達對台灣的支持。

對此，王世廷說，中國堅決反對任何國家與「中國台灣地區」的官方接觸，「一中政策」是中國與其他國家發展關係的基礎。（編輯：周永捷）1111107