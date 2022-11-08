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美期中選舉 逾4200萬人提前投票比4年前多

2022/11/8 08:44
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）佛羅里達大學「美國選舉計畫」（US Elections Project）今天統計，已有4200多萬人在8日期中選舉前提前投票，人數超越2018年的選舉。

這次期中選舉將選出美國聯邦眾議院全部435席、聯邦參議院100席中的35席及36州州長，並且包含州級議員、州務卿及州檢察長等選舉。

法新社報導，美國50州大多允許選民提前投票，可親自到場或透過郵寄。2020年總統大選正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰，讓郵寄投票變得普及化。

根據佛羅里達大學（Florida University）「美國選舉計畫」統計，截至今天，已有超過1930萬人提前親自投票，2270萬人郵寄投票，共計4203萬人提前投票。

「美國選舉計畫」人員表示，2018年期中選舉截至同一時間點，有3910萬人提前投票。

共和黨籍議員已在幾個選情恐陷膠著的州對提前投票提出技術性異議。

例如在賓州，州最高法院裁定，若郵寄選票的信封上沒有寫明日期，則不能計入有效票，這項決定可能會影響數以千計選票。

在威斯康辛州，不在籍投票必須在見證人面前密封信封，但如果見證人地址不完整，選票即可被視為無效票。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111108

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