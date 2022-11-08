澤倫斯基：只對跟俄羅斯「真誠」談判持開放態度

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，他對與俄羅斯談判持開放態度，但只有恢復烏克蘭邊界、為俄羅斯攻擊作出賠償並懲罰那些應對戰爭罪行負責的人，才算「真誠的」談判。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜發表這項談話之前數天，「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導稱，美國希望烏克蘭表明願意進行談判，擔心基輔若表現得過於頑固，可能妨礙其在國際間爭取支持。

澤倫斯基今天將向參加全球氣候峰會的世界各國領袖發表演說，在此之前他說道：「任何認真對待氣候議程的人，也應認真對待立即阻止俄羅斯侵略、恢復我們的領土完整以及迫使俄羅斯進入真誠和平談判的必要性。」

他說，烏克蘭一再提議進行這種談判，但「我們總是得到俄羅斯的瘋狂回應，包括新的恐怖攻擊、砲擊或勒索」。

「再說一遍，恢復領土完整、尊重聯合國憲章、賠償戰爭造成的所有損失、懲罰每一名戰犯並保證這種事不再發生。這些都是完全可以理解的條件。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天也表示，恢復烏克蘭領土完整將是與俄羅斯重啟談判的「主要條件」。他在推特上發文稱，烏克蘭還需要能取得現代防空系統、飛機、戰車和長程飛彈的「擔保」。

自俄羅斯9月底宣布併吞烏克蘭領土以來，澤倫斯基已下令，只要蒲亭（Vladimir Putin）仍是俄羅斯總統，基輔就永遠不會與莫斯科談判。烏克蘭官員最近幾天重申這一立場，並表示基輔願意與未來繼任蒲亭的人談判。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）接受義大利「共和報」（La Repubblica）訪問時說：「與蒲亭談判將意味放棄，我們永遠不會送他這份禮物。」這項訪問於今天刊出。

俄羅斯要求烏克蘭放棄領土作為談判的先決條件，波多利雅科說：「這永遠不會被社會接受。俄軍將離開烏克蘭領土，然後對話就會到來。」

澤倫斯基昨天曾表示，烏克蘭東部的頓內茨克地區仍是俄烏戰鬥的「震央」，每天有數百名俄軍戰死。他在昨晚的談話影片中說：「頓內茨克地區仍是占領者最瘋狂的震央，他們每天都有數百人被殺。烏克蘭陣地前地面上遍布占領者遺體。」

巴赫姆特（Bakhmut）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）等城鎮是頓內茨克地區戰鬥最激烈的焦點。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1111108