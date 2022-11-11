貫徹黑海穀物和肥料出口協議 俄與聯合國談判

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）聯合國機構負責人今天與俄羅斯官員就黑海穀物和肥料出口協議進行後續談判，其中穀物出口協議將在8天後到期。

法新社報導，聯合國主管人道事務的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）及貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）與俄羅斯高層代表團會面，俄方領隊是副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）。

聯合國發言人委洛奇（Alessandra Vellucci）證實，談判在瑞士日內瓦（Geneva）聯合國辦公大樓萬國宮（Palais des Nations）進行。

委洛奇說：「他們將持續進行目前的磋商，以支持（聯合國）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）所作努力，貫徹執行7月22日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）簽署的兩項協議。」

聯合國與土耳其促成的這兩項協議在7月22日簽署，開放烏克蘭穀物出口而不受俄烏戰爭阻礙，並在俄羅斯受到西方制裁的情況下，開放其糧食和肥料出口。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1111111