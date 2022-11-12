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俄羅斯駐日大使將離任 批日本讓兩國關係惡化

2022/11/12 11:36（11/12 11:56 更新）
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俄羅斯駐日大使格魯金11日批評日本方面非友好的行動讓兩國關係大幅惡化。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
俄羅斯駐日大使格魯金11日批評日本方面非友好的行動讓兩國關係大幅惡化。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社東京12日綜合外電報導）俄羅斯駐日大使格魯金（Mikhail Galuzin）將於11月離任，他11日在日本東京都內舉行的記者會上說，日本方面非友好的行動讓兩國關係大幅惡化。

日本富士新聞網報導，格魯金從2018年起擔任俄國駐日大使，他昨天回顧近5年任期時說：「俄國與日本關係曾有過長足進展及發展良好的時期。」

不過，從俄羅斯今年2月開始入侵烏克蘭後，日本跟歐美各國合力制裁俄羅斯，格魯金不斷主張日本的作法讓兩國關係惡化。

格魯金譴責日本說：「日本方面非友好的行動讓俄日關係大幅惡化。」他展現強勢態度說，俄日關係的未來有著不確定性，為了改善彼此關係，當初破壞雙方關係的日本應該先採取行動。

格魯金精通日語，以「知日派」為人周知，但有關烏克蘭遭侵略，他依舊堅持俄羅斯立場毫不退讓，昨天的記者會上再度批評給予烏克蘭支援的歐美各國。

朝日電視台報導，雖然格魯金短期內將返回俄羅斯，但俄國至今仍未公布接任人選。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111112

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