烏克蘭從俄手中奪回赫松市 白宮讚「非凡勝利」

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（中央社金邊12日綜合外電報導）烏克蘭從俄羅斯手中奪回被占領的赫松市（Kherson），美國白宮國安顧問蘇利文今天大讚「烏克蘭人剛贏得一場非凡勝利」，並稱俄軍此次撤退具「更廣泛的戰略意義」。

法新社報導，蘇利文（Jake Sullivan）今天陪同美國總統拜登（Joe Biden）前往在柬埔寨舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）峰會時表示：「看來確實是烏克蘭人剛贏得一場非凡勝利，俄國在這場戰爭中唯一奪取的州級首府又重回烏克蘭麾下，這是相當了不起的事。」

蘇利文在烏軍進入赫松市之後發表上述談話。赫松市是俄軍得以占領烏克蘭大片領土的戰略樞紐之一。

蘇利文表示，俄軍撤退具有「更廣泛的戰略意義」，包括緩解俄國對敖德薩（Odessa）等烏克蘭南部城市的長期威脅。

蘇利文說：「這是一個重大時刻，歸功於烏克蘭人令人難以置信的堅韌與戰技，以及美國和盟友努力不懈與團結的支持。」

先前有報導指出，拜登政府開始向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）施壓，以探討與莫斯科當局談判事宜。

蘇利文被問到此事時說，俄國才是必須決定要不要走上談判桌的一方，不是烏克蘭，「我認為，西方媒體常有『烏克蘭何時要進行談判』的念頭，從根本上就理解錯誤」。

他並指出，即使俄軍已被烏克蘭擊退，俄國仍自我堅稱吞併烏克蘭領土這個「古怪說法」。

蘇利文說：「從大局來看，烏克蘭最終還是這場衝突的和平方，而俄國是開戰的一方，是俄國入侵了烏克蘭。如果俄國選擇停止在烏克蘭的戰鬥並離去，將是戰爭的結束；如果烏克蘭選擇停止戰鬥並放棄，將是烏克蘭的末路。」（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111112