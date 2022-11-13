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布林肯：烏克蘭將就對俄談判框架做出決定

2022/11/13 02:34
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）會見烏克蘭外交部長庫列巴時表示，烏克蘭將就所有對俄羅斯的談判框架制定相關時間和內容。

布林肯（Antony Blinken）還告訴庫列巴（Dmytro Kuleba），美國堅定承諾，冬季即將來臨之際，將協助烏克蘭減輕俄羅斯攻擊關鍵基礎設施所造成的影響，包括加快人道主義援助。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯重申，「任何（對俄）談判框架的時間和內容仍將由烏克蘭自行決定」。

華盛頓郵報（Washington Post）上週報導，拜登政府私下鼓勵烏國領導人主動表達與莫斯科談判的意願，並放棄除非俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下台，否則將拒絕參與和平談判的立場。

報導援引熟悉內情的不具名消息人士說法稱，事實上，美國官員並非想把烏克蘭推上談判桌，而是試圖確保基輔可以繼續得到其他國家的支持，這些國家的選民對參與可能延續多年的烏克蘭戰爭抱持謹慎態度。

在今天的會面中，布林肯和庫列巴也再度強調在19日之前續簽烏克蘭穀物出口協議的重要性。

聯合國表示，根據7月達成的黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative），烏克蘭已出口1000萬噸穀物和其他食品，此舉有助避免全球糧食危機。

根據倡議內容，如果俄國或烏克蘭有一方不同意延長協議期限，協議將於11月19日作廢。俄羅斯今天表示，他們尚未同意延長協議，並重申俄方堅持本國食品和化肥出口應不受阻礙地進入全球市場。（譯者：施施）1111113

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