澳洲加強對付網攻 考慮禁對駭客付贖金

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）在澳洲近來發生多起網攻，受害人數高達數百萬之後，內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）今天表示，政府將考慮把繳付贖金給網路駭客列為非法。

路透社報導，澳洲正積極因應駭客攻擊增加的狀況。

澳洲最大醫療保險公司Medibank Private Ltd上月遭到大規模網攻。9月以來，澳洲第2大電信公司、新加坡澳洲子公司澳星通訊公司（Optus）與其他至少8家公司陸續遭到駭客入侵。

澳洲廣播公司（ABC）今天詢問歐尼爾，當局是否正在研擬，把對網路罪犯繳付贖金列為非法，歐尼爾回答：「是的。」

「我們會在…網路戰略的範疇下這麼做。」

歐尼爾昨天正式成立新的打擊網路犯罪模式，由「澳洲聯邦警署」（AFP）以及攔截外國電子通訊的「澳洲通訊局」（Australian Signals Directorate）聯手組成，共約100名員警將加入「加強取締」網路犯罪行動。

歐尼爾表示，這支部隊將「日以繼夜緝捕須為這些惡行負責的敗類」。

「澳洲聯邦警署」本週稍早表示，俄羅斯駭客是攻擊 Medibank的幕後黑手。該起網攻竊取了Medibank大約1000萬名現在和過去客戶的資料。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111113