更多編輯台推薦新聞：
班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌
運動

陳念琴完勝泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜習會將談什麼？拜登：試圖界定美中關係紅線
首頁 / 國際

澳洲加強對付網攻 考慮禁對駭客付贖金

2022/11/13 15:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨13日綜合外電報導）在澳洲近來發生多起網攻，受害人數高達數百萬之後，內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）今天表示，政府將考慮把繳付贖金給網路駭客列為非法。

路透社報導，澳洲正積極因應駭客攻擊增加的狀況。

澳洲最大醫療保險公司Medibank Private Ltd上月遭到大規模網攻。9月以來，澳洲第2大電信公司、新加坡澳洲子公司澳星通訊公司（Optus）與其他至少8家公司陸續遭到駭客入侵。

澳洲廣播公司（ABC）今天詢問歐尼爾，當局是否正在研擬，把對網路罪犯繳付贖金列為非法，歐尼爾回答：「是的。」

「我們會在…網路戰略的範疇下這麼做。」

歐尼爾昨天正式成立新的打擊網路犯罪模式，由「澳洲聯邦警署」（AFP）以及攔截外國電子通訊的「澳洲通訊局」（Australian Signals Directorate）聯手組成，共約100名員警將加入「加強取締」網路犯罪行動。

歐尼爾表示，這支部隊將「日以繼夜緝捕須為這些惡行負責的敗類」。

「澳洲聯邦警署」本週稍早表示，俄羅斯駭客是攻擊 Medibank的幕後黑手。該起網攻竊取了Medibank大約1000萬名現在和過去客戶的資料。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111113

歐尼爾
盛世公主號遊輪爆疫情 800人確診停靠雪梨 Medibank遭網路攻擊 駭客威脅曝光澳洲名人個資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族