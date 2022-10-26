澳民營醫療保險公司遇駭 政府坦承網路防護不夠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲首屈一指的民營健保公司Medibank日前遇駭，公司今天證實遭竊紀錄多達數百萬筆之後，政府承認國家網路防護做得「不夠」。

法新社報導，Medibank執行長科茲卡（David Koczkar）表示，該公司390萬名要保人（約占澳洲人口15%）資訊外洩。

這次的網路攻擊是在上週揭露，但至今才知道受害人數。駭客曾揚言公布資料，從最知名的1000名澳洲人開始公開，除非Medibank支付贖金。

Medibank今天也證實沒有針對網攻投保，估計這次駭客攻擊可能導致公司損失高達3500萬澳幣（約2200萬美元）。

Medibank受害之前，電信公司澳星通訊（Optus）上月發生約900萬客戶個資外流事件，幾乎占澳洲總人口1/3。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）先前責怪企業保存不必要的客戶敏感資料。

企業若未能保護客戶資料，最高可處220萬澳幣罰款。

德雷富斯上週表示，罰款可能提高到5000萬澳幣。他說：「不幸的是，最近幾週重大的隱私危害事件顯示現有保護措施不夠。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111026