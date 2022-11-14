俄國傭兵變節 遭綁架爆頭處決以儆效尤

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）有影片流傳一名俄羅斯前傭兵因為變節幫助烏克蘭，而遭鐵鎚爆頭處決。成立俄國傭兵組織瓦格那集團的俄羅斯餐飲業商人普里格津今天表示，遭處決的人是一名「叛徒」。

61歲的普里格津（Yevgeny Prigozhin）創立外燴公司「諧和」（Concord），因為包辦克里姆林宮的合約，而被外界戲稱是俄國總統「蒲亭的大廚」。

路透社報導，社交媒體平台Telegram流傳一則未經證實的影片，顯示一名瓦格那集團（Wagner Group）前傭兵承認在9月變節「對抗俄羅斯」之後，遭到爆頭處刑。普里格津出面回應該則影片。

在影片中，男子自稱是55歲的努津（Yevgenny Nuzhin），他的頭部被用膠帶纏在一旁的磚牆上。他表示自己10月11日在基輔被綁架，之後被關在地窖裡。

他說：「我被擊中頭部然後失去意識，接著就身處在這個地窖。他們說要審判我。」

在努津說完話後，一名站在他身後、身穿戰鬥服的不知名男子揮舞一把鐵鎚，重擊努津的頭部側面和頸部。努津倒在地上，男子繼續重擊他的頭部。

「每日郵報」報導，努津因為謀殺罪被判處24年徒刑，今年稍早獲釋加入瓦格那集團。據稱他抵達戰場前線後很快變節。今年9月，他告訴記者，他認為自己就是「砲灰」，加上有家人住在烏克蘭而決定投降。

然而，一名親俄羅斯消息人士稱，努津之後就被瓦格那集團綁架，接著因叛變遭到處決。

路透社無法立即辨別這段發布於Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone Telegram）的影片真偽，俄媒稱這是與瓦格那集團有關的頻道之一。影片名稱為「報復的重槌」。

普里格津被要求就此處決影片置評，他透過發言人表示，這則影片應該叫做「一條狗以狗的方式死去」。

他說：「努津背叛了他的同胞、他的戰友，出於自覺地背叛了他們。努津是一名叛徒。」

普里格津直到今年9月才承認瓦格那集團由他於2014年成立，首次公開承認他與該集團的關係。他之前一直否認與集團有關，還把寫出相關報導的記者告上法庭。他也因為在瓦格那集團中扮演的角色，受到美國與歐洲聯盟制裁。

瓦格那集團成員原本是俄國軍隊的退役軍人，被雇往利比亞、敘利亞、中非共和國、馬利和烏克蘭等國家作戰。

在今年9月曝光的一則影片中，可看到普里格津在一處俄國監獄招募受刑人上戰場，警告他們戰況很艱難，還替他們訂規矩。

普里格津在針對這則處決影片發表的評論中，也對俄國社會中其他被他描述為叛徒的人發出警告。

他說：「別忘了，不是只有拋下他們的自動武器，投向敵人的人，才會被稱為叛徒」。

「有些叛徒在辦公室裡，但沒有替自己的同胞著想。還有些人利用他們的商務飛機，前往那些目前看來處於中立的國家。他們飛走了，只為了不涉入今天的問題。他們也是叛徒。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111114