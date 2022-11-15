NHK民調：岸田內閣支持率33% 連4個月創新低

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）最新民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率持續探底，來到2021年上任後最低的33%，較上個月的調查下滑5個百分點，也是連續4個月創新低。

NHK從11月11日起連續3天針對日本18歲以上民眾進行抽樣電話民調，受訪的2417人中有1236人回答。

岸田內閣支持率從上次調查的38%下跌到這次的33%，連續4個月創新低；不支持率也從上次的43%上升到46%。

根據NHK過去所做相同民調，岸田內閣支持率在今年7月為59%、8月跌到46%、9月再下滑到40%、10月跌到38%。

有關岸田政府上任至今的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應，有7%受訪者給予「相當正面評價」、55%受訪者給予「某種程度正面評價」；而「不太能給予正面評價」及「完全無法給予正面評價」的受訪者合計33%。

談到日本政府因應北韓試射彈道飛彈等狀況，透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布警報，有高達81%的受訪者認為政府對國民在警報發布後應採取的行動「說明不足」，只有7%受訪者認為政府「充分說明」。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1111115