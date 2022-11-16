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波蘭遭飛彈擊中 艾爾段：相信俄國否認聲明

2022/11/16 15:22（11/16 15:36 更新）
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土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）16日在峇里島舉行記者會，媒體聚焦波蘭疑似遭俄羅斯發射飛彈擊中事件，向他提問土耳其立場。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）16日在峇里島舉行記者會，媒體聚焦波蘭疑似遭俄羅斯發射飛彈擊中事件，向他提問土耳其立場。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
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（中央社記者李宗憲峇里島16日專電）土耳其總統艾爾段今天在峇里島G20峰會場邊舉行記者會，針對媒體提問有關波蘭遭俄羅斯飛彈擊中一事表示，他相信俄國否認的說法，返國後會與俄羅斯總統蒲亭通話。

波蘭近烏克蘭邊界的城鎮傳出遭俄羅斯飛彈擊中、2人喪生，包括俄國和印尼等媒體在記者會上針對此事提問，艾爾段（Tayyip Erdogan）說：「我必須尊重俄羅斯的聲明，今早我和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）見面時，我們都同意這件事要繼續調查。」

艾爾段強調，他認真對待俄羅斯否認攻擊的聲明，這可能是一個「技術錯誤」。他說，不應該堅持認為這枚飛彈是從俄羅斯發射的，若堅持這麼說，「將是一種挑釁」。

艾爾段引述美國總統拜登稱「飛彈不太可能是從俄羅斯境內發射」，因此他認為，該事件與俄羅斯無關。他表示，返國後就會與蒲亭（Vladimir Putin）通話，「和平只能透過對話建立，我們希望建立對話」。

波蘭傳出遭俄國飛彈擊中後，華沙當局表示，波蘭正考慮是否根據北約第4條款（Article 4）召開緊急磋商。 北約第4條款明定，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召開會議。自1949年北約成立以來，第4條款已被援引了7次。

作為北約成員國，土耳其也曾經使用北約第4條款。2015年土耳其與敘利亞邊境附近發生自殺式爆炸事件，造成30人死亡，土耳其援引了北約第4條。當時，土耳其政府表示會向北約盟友通報為應對襲擊而採取的措施，而北大西洋理事會只發聲明譴責恐攻，未採進一步行動。

俄羅斯入侵烏克蘭後，土耳其親俄立場多次引發美國疑慮，艾爾段努力將自己塑造成和平使者，扮演協調者，他10日向媒體表示，俄羅斯決定從烏克蘭南部重要港市赫松附近撤軍，是正面性的一步。

艾爾段9月時曾在聯合國大會中表示：「我們需要一起找到合理可行的外交解決方案，讓雙方都有尊嚴地擺脫危機。」（編輯：林憬屏）1111116

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）16日在峇里島G20會場舉辦記者會，現場聚集眾多記者，聚焦波蘭疑似遭俄羅斯飛彈擊中一事。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）16日在峇里島G20會場舉辦記者會，現場聚集眾多記者，聚焦波蘭疑似遭俄羅斯飛彈擊中一事。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
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