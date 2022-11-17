緬甸軍方釋放近6千囚犯 含前英國大使等4外國人

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（中央社仰光17日綜合外電報導）緬甸軍方今天表示，將釋放近6000名囚犯，包括前英國大使、日本記者，以及前領袖翁山蘇姬政府的澳洲籍顧問。這是緬甸軍政府罕見主動表達和解的行動。

緬甸軍方去年2月發動政變取得權力，此後國家一直處於動盪，異議人士遭到血腥鎮壓，數以千計人入獄，且有數十名外籍人士在鎮壓行動中被捕。

緬甸高階軍官告訴法新社，「為紀念國慶日」，前英國大使鮑曼（Vicky Bowman）、澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）與日本記者久保田徹「將獲釋」。

整體來說，將有5774名囚犯獲釋，包括約600名女性。

獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）引述緬甸軍方委員會說法報導，政府是為了紀念緬甸國慶日而批准特赦。

鮑曼在2002年到2006年擔任駐緬甸大使，她因為居住地址與外籍人士登記證上的資料不同，卻未申報，今年8月與丈夫登林（Htein Lin）一同被捕，後來遭判一年徒刑。

官員說，身為知名藝術家的登林也將獲釋。

緬甸發生政變不久後，擔任翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）顧問的杜內爾就遭到逮捕。

今年9月，他與翁山蘇姬因為違反政府機密法（Official Secrets Act），在軍政府閉門法庭中被定罪，各自遭判3年徒刑。

日本共同社（Kyodo News）報導，日本紀錄片製作人久保田徹今年稍早因為遭控煽動叛亂與違反移民法等理由入獄，他將於今天獲釋返家。

久保田徹7月在緬甸主要城市仰光的抗議活動上被捕，上月遭判10年有期徒刑。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111117