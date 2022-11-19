美國新任特檢有來頭 承諾獨立調查川普案件

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國新任命的特別檢察官史密斯（Jack Smith）今天承諾會「獨立」進行前總統川普案件的調查。這位特檢大有來頭，曾在國際刑事法院（ICC）領導科索沃戰爭罪行調查。

法新社報導，美國司法部今天點名史密斯擔任特別檢察官，負責監督對川普的刑事調查。川普3天前才宣布要在2024年總統選舉再度角逐白宮大位。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）宣布任命消息後，史密斯隨即發出聲明，承諾「獨立」進行對川普案件的調查，以及任何可能導致起訴的相關事宜。

史密斯說：「在我的監督下，調查的步伐不會停頓或停止。我將獨立判斷，並迅速且徹底地推進調查，達致事實和法律決定的任何結果。」

賈蘭德任命史密斯領導兩項正在進行的刑事調查時強調，史密斯「樹立了身為一位公正、堅定的檢察官聲譽」。

川普抨擊此舉「不公平」、是「我國最嚴重的司法政治化」。他在福斯數位新聞（Fox News Digital）訪問中宣稱，現任總統拜登政府衝著他來，以防他又當上總統。白宮則強烈否認有任何政治干預。

史密斯在司法界資歷甚深，在調查複雜的戰爭罪案件和起訴被告方面擁有豐富經驗。

他畢業於哈佛法學院，在1990年代展開檢察官生涯。

他2008年到2010年擔任位於荷蘭海牙的國際刑事法院調查員，負責監督對外國政府官員涉及戰爭罪、種族滅絕和危害人類罪的敏感調查。

他還曾在司法部擔任多個職位數年，包括刑事司廉政處（Public Integrity Section）處長，率隊處理貪汙和選舉犯罪案件，後來成為田納西州中區的代理聯邦檢察官。

不過，他最受矚目的工作是在海牙的科索沃特別法庭，領導1990年代科索沃戰爭期間的戰爭罪行相關調查和判決。

史密斯2018年獲任命為科索沃特別分庭（Kosovo Specialist Chambers）首席檢察官。這個分庭去年對「科索沃解放軍」（Kosovo Liberation Army）前指揮官穆斯塔法（Salih Mustafa）展開第一次審判，他面臨與科索沃解放軍營運的臨時監獄有關的謀殺和刑求指控。

史密斯形容此案是這個法庭的一項「里程碑」，鑒於多名前叛軍指揮官仍左右著科索沃政治，科索沃特別分庭的活動具有高度敏感性。

科索沃特別分庭已對科索沃解放軍數名高層成員提出戰爭罪指控，其中包括科索沃前總統塔其（Hashim Thaci），他被起訴後已辭職。

塔其2020年首次預審出庭面對指控時，身為首席檢察官的史密斯就曾出庭。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111119