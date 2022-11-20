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烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

2022/11/20 13:19（11/20 14:05 更新）
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圖為烏克蘭國旗顏色的絲帶被繫在一輛毀損的俄羅斯軍車上。（路透社）
圖為烏克蘭國旗顏色的絲帶被繫在一輛毀損的俄羅斯軍車上。（路透社）
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（中央社基輔19日綜合外電報導）基輔今天表示，烏克蘭本週的一場遠程砲擊行動造成約60名俄軍喪生；這是烏克蘭4天內第2度宣稱，在單一行動中對俄軍造成重大傷亡。

路透社報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部在社群媒體臉書（Facebook）貼文說，烏軍18日對距離赫松（Kherson）40公里外的一處城鎮展開砲擊行動，讓俄軍遭遇重大折損。俄軍本月稍早撤離赫松市。

這項聲明未提供更多細節。俄羅斯國防部也未立即回覆置評要求。路透社無法獨立證實烏克蘭軍方的說法。

美國曾向烏克蘭提供先進火箭系統，最遠能擊中80公里外的目標。

此外，烏克蘭16日曾表示，烏軍15日對東部盧甘斯克州（Luhansk）前線後方70公里的一個村莊發動砲擊行動，造成約50名俄羅斯士兵傷亡。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111120

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