報告：強制北送脫北者涉及中國人權問題

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）南韓脫北者人權團體「統一媽聯合會」公布脫北女性處境調查報告指出，中國政府對脫北者的強制北送（遣返北韓）政策，不僅影響脫北者人權，也影響脫北女性的中國籍丈夫與子女等本國人的人權。

統一媽聯合會近5年對221名現居中國的脫北女性，以及300對現居南韓的脫北者夫婦（脫北女性與中國丈夫）進行調查，指出在脫北者中占75%以上的脫北女性，因中國強制北送政策受到生命威脅，因此產生的心理創傷不只在她們身上，最親近的中國籍丈夫也受到影響。

報告指出，現居中國的221名脫北女性中，75%認為自己目前在中國的生活並不安穩，35%因為害怕再次被抓回北韓而有輕生念頭，其中7人曾實際嘗試。

受訪者中，13人曾在北送後再次脫北，11人表示曾差點被遣返，但靠金錢賄賂被釋放，37人曾有躲避公安追捕的經驗。目前隨妻子移居南韓的300名中國丈夫中，也有37%曾因與脫北女性結婚而被迫逃亡，超過9成曾因強制北送政策被迫與家人分離。

「在中國的3年我晚上都睡不好」，2006年脫北抵達中國、2009年逃往南韓的統一媽代表金政亞對中央社記者表示，許多脫北女性只要聽到「公安」兩個字就非常害怕，對一切類似警鈴的聲音也非常敏感，還生活在中國的脫北女性，近6成會夢到強制遣返的惡夢。

強制北送威脅造成的心理不安症狀甚至反映在中國丈夫身上，300名受訪的中國丈夫中，6成曾因強制北送做過惡夢，近4成至今仍深受惡夢所苦。

強制北送悲劇自然也對看著父母恐懼長大的孩子造成影響。在受訪者證詞中可以得知，這些脫北者第二代已經有人上大學、出社會，「這些都是會世代延續下去的問題」。金政亞質疑：「看著媽媽每天擔驚受怕、看著媽媽被抓走，或是媽媽再也沒能回來、沒有媽媽的這些孩子不會受到影響嗎？」

金政亞提到，從證詞中聽到的案例包括一名殘疾中國男性，在脫北者妻子強制遣返後，因過於絕望輕生，獨留11歲的女兒，「最後親戚來分光家產、孩子被送孤兒院」，「如果沒有強制北送，這些都不會發生」。

2015、2016年曾有調查指出，在中國生活的脫北女性多達20萬人。「我當時聽了也覺得太誇張了」，金政亞說，但實際問過在中國傳教、從事仲介協助脫北者離開中國的牧師，他們認為20萬這個數字甚至太保守，「至少要算50萬」。

在統一媽2022年公布的報告中，目前仍居中國的脫北女性平均一人有1.37名子女，「代表這些脫北者第二代的數量是很多的」，金政亞表示，實際上可能更多。

金政亞分析，中國政府實際上與北韓政府合作阻止脫北者前往南韓，原因在於這些外移的脫北者可能導致國際社會對中國人權問題關注度上升，而公開主張強制北送政策涉及中國本國人民人權的金政亞，也被列入黑名單。

金政亞曾就中國各地公安近年自發實施的「臨時居住證」制度，徵詢相關人士意見，指出這項制度的誕生「要不是公安權限提升，不然就是中國政府睜一隻眼、閉一隻眼」，「因為強制北送的問題真的影響到中國人民」。

臨時居住證是由公安登錄脫北女性資料後發給的證明，可以在轄區內活動、工作，但無法搭乘火車或飛機長距離移動，也無法去醫院看病，更重要的是，如此密切監控脫北女性的系統，讓她們在隨時可能被遣返的威脅下，不得不任人擺佈。

報告認為，中國政府不只是依北韓要求遣返脫北者，而是自發性實施「強制北送」政策。

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根據統一媽取得的中國居民與公安相關人士證詞，因COVID-19疫情封鎖邊境的北韓，自2020年5月起正式通知中國不要再送返脫北者，但直到最近在延吉一帶仍有脫北者被捕，超過100名脫北者被拘留在遣返前最後一道關卡，吉林省圖們市的監獄裡。

「這代表中國並不完全因北韓要求才逮捕脫北者」，金政亞說，「強制北送對脫北者人權造成的侵害，不只是北韓政府，也是中國政府的責任」。（編輯：廖漢原）1111120