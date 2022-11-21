網傳烏軍濫殺俄戰俘影片 基輔稱俄軍想詐降偷襲

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（中央社華盛頓/基輔20日綜合外電報導）上週社群媒體流出一段疑似烏克蘭士兵濫殺俄羅斯降兵的影片，引發網上究竟烏軍是否觸犯戰爭罪還是出於自衛的爭議。

法新社報導，烏克蘭國會的人權委員今天否認烏軍濫殺俄軍戰俘，聲稱對方詐降，烏軍只是自衛。

烏克蘭國會人權申覆委員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，網路上「片段」影像顯示的是俄軍「藉由詐降」想乘機對烏軍開火。

魯賓內茲表示，這也意味這些俄軍不能算戰俘，「這些妄想拿國際法當護身符伺機行凶者，本該受懲」。

「紐約時報」報導，這段駭人的影像應發生在本月稍早，裡面顯示至少11名俄軍趴在地上，似在其中一人突想朝站在一旁的烏軍士兵開槍後遭近距離集體槍決。

紐時聲稱他們已核實這些影片，認為這些影片罕見揭示戰爭中眾多恐怖時刻之一。影片仍留下的謎團，肯定會被雙方在網上做為爭取人心的心理戰之用。

這些影片首先在烏克蘭的新聞平台和社媒傳播，用以讚揚烏軍的強大及宣傳他們英勇奪回戰爭初期被俄羅斯奪回的領土。然而影片在俄羅斯激起鷹派強烈反應，促請莫斯科當局要求國際調查。

如今莫斯科和基輔互控對方犯下戰爭罪。俄方譴責烏軍「無情射殺手無寸鐵的俄軍戰俘」；烏方反控俄軍藉詐降偷襲。

俄羅斯今年2月底大規模入侵烏克蘭後，兩軍都被控涉犯戰爭罪，只是俄方被控的規模比烏方大得多。

聯合國表示，這次疑為烏軍殺戰俘的情事應詳查。聯合國人權辦公室發言人烏達多（Marta Hurtado）18日說：「我們已注意到相關影片，正著手檢閱。涉處決失去戰鬥力者的行徑應要及時、全面和有效調查，並追究任何肇事者的責任。」

根據國際法，失去戰鬥力者指因投降、手無寸鐵、失去知覺或無法自衛而脫離戰鬥的人員。

影片中所發生的殺戮是11月中烏軍奪回盧甘斯克州的馬克耶夫卡（Makiivka）時。紐時透過將影片裡的景物與衛星圖像比對，確認是在當地一間農舍所攝。其中一些影片是11月12日在親烏的Telegram社媒頻道播出的4段無人機影像系列的一部分，紐時也確認其他空拍影片也是最近在當地所拍。

聯合國調查人員表示，上月他們已記錄到俄軍拷打平民與軍人俘虜，但他們也發現烏軍同樣會拷打、凌虐戰俘。（譯者：陳亦偉）1111121