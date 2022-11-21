俄自赫松撤軍後未見優勢 出主意指揮官飽受指責

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯本月從烏克蘭南部重要港市赫松撤軍，令俄軍顏面掃地。儘管俄國一些主戰派人士仍發言支持，但當初提議這項決定的指揮官現在面臨愈來愈大壓力，要證明這麼做是值得的。

路透社報導，以殘忍作風出名、被俄羅斯媒體封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）的蘇洛維金（Sergey Surovikin），本月9日建議莫斯科從赫松（Kherson）及第聶伯河（River Dnipro）西岸撤軍。俄軍當時在這些地區處境危險。

56歲的蘇洛維金是俄羅斯在車臣及敘利亞戰場的老將，並曾獲得俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）授勛。他主張從赫松一帶撤軍，能讓莫斯科保住軍備，並讓部隊改為部署到其他攻勢戰線。

根據美國估計，俄羅斯在撤軍地區原本部署有3萬兵力。蘇洛維金提出建議後，俄軍在2天內完成撤離。

此後，部分撤退俄軍從烏克蘭的南部移往戰況持續激烈的東部。然而隨著冬季即將降臨，不利於作戰，曾獲「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of Russia）勛章的蘇洛維金正面臨壓力，要證明他的賭注是對的。

俄羅斯主要挺戰公眾人物之一、今日俄羅斯（RT）電視台鷹派總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）上週在一個電視節目中對蘇洛維金表示：「我們期待你的優異戰果，並為你祈禱。我每天都替你禱告。」

西蒙尼揚鼓勵蘇洛維金不要理會批評人士的「胡說八道」，她指的是一些有影響力的軍事部落客不滿他的撤軍提議。

其中一人是在社群平台Telegram有50多萬追蹤者的塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）。他對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在俄軍撤退後親訪赫松怒不可抑，質疑莫斯科為何沒能把他殺了。

塔塔爾斯基發布影片表示：「我們拋頭顱灑熱血是為了什麼？為何澤倫斯基可以平靜來到赫松？如果有架吉蘭（Geran，一款無人機）能落到他愚蠢的頭上，會多麼具有象徵意義，但是卻沒有發生。為什麼？」

「我們要不打一場全面的戰爭，否則...一切努力都將失敗。」

蒲亭策士、有「蒲亭的大腦」外號的俄羅斯極端民族主義人士杜金（Alexander Dugin）也對蘇洛維金施加更多壓力。他的女兒達利亞（Darya）8月在莫斯科近郊遭到暗殺，莫斯科說凶手是烏克蘭政府。

杜金告訴俄羅斯民族主義新聞網站「沙皇格勒」（Tsargrad），赫松是俄羅斯最不能承擔得起放棄的一塊烏克蘭領土，但是「這個限度已經超過了」。

一些俄羅斯高階政府官員和主戰鷹派人士表示，他們希望未來某個時間點能奪回赫松。但目前看來短期內難以實現。

不僅如此，在烏克蘭東部戰區，俄軍要從目前鬥志高昂且裝備西方武器的烏軍手中奪下更多領土，也並非易事，尤其是在冬季。

基輔已經矢言將繼續收復失土。一些俄羅斯官員警告，他們猜測烏克蘭可能重新調度赫松的部隊，嘗試在西部開闢第3條戰線。

俄方現在有些人要求蘇洛維金加緊轟炸烏克蘭的能源基礎設施。克里姆林宮曾暗示，這個策略目的是要逼基輔坐上談判桌。

俄羅斯最知名極端民族主義政論電視節目主持人之一索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）上週便表示：「我懇求俄羅斯軍隊的英雄、蘇洛維金將軍：...我請您完成將納粹烏克蘭軍政府的能源基礎設施完全摧毀。」（譯者：張正芊）1111121