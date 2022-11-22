韓媒：韓版薩德L-SAM首次攔截試驗成功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾22日綜合外電報導）媒體今天報導，被稱為「韓版薩德」的南韓新型「遠端地對空飛彈系統」（L-SAM）本月首度進行攔截試驗成功，為南韓加強抵禦北韓飛彈向前邁進一步。

「東亞日報」和韓聯社引述不具名政府和軍方消息人士報導，L-SAM日前首度在試驗時摧毀標的，且試驗過程也發射一款專門擊落航空器的飛彈。報導未說明測試日期。

路透社報導，南韓國防部、防衛事業廳、國防科學研究所拒絕證實相關消息。

北韓今年試射的飛彈數量創紀錄，包括18日試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。南韓、美國、日本都在追求提升飛彈防禦系統。

根據南韓國防科學研究所，L-SAM是一種開發中的尖端自製武器系統，目標為防禦飛彈和其他高空飛行威脅。

L-SAM在今年2月首度試驗飛行成功，但當時未設定標的。

韓聯社指出，L-SAM實戰部署後，將與美國反飛彈系統「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統）、愛國者3型（PAC-3）飛彈、南韓本土製造的「天弓2」中程地對空飛彈（M-SAM）一同組成多層攔截系統。

L-SAM設計目標為攔截飛行高度50至60公里的飛彈，預計2026年起投入量產，於2027年至2028年實現實戰部署。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111122