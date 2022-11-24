新加坡動物園迎「嬌客」 盼人類照護防袋獾滅絕

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新加坡夜間野生動物園迎來新成員，共有4隻來自澳洲的袋獾，11月中正式亮相，園方指出，袋獾是瀕危動物之一，人類照護有助保護此物種。（萬態保育集團提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年11月24日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡夜間野生動物園迎來新成員，共有4隻來自澳洲的袋獾，11月中正式亮相。園方表示，盼藉此提升民眾對此瀕危動物的認識；另外，透過人類照護也有助維持袋獾的數量。

袋獾又名「塔斯馬尼亞惡魔」（Tasmanian Devil），是一種食肉的有袋動物，分布在澳洲塔斯馬尼亞州。夜間動物園表示，袋獾深受傳染力很強的「臉部腫瘤疾病」（Devil facial tumor disease）威脅，自1996年來，這項疾病導致受影響地區的野生袋獾數量大減至少8成，這項疾病如今仍在袋獾間傳播。

負責管理新加坡夜間動物園的萬態保育集團動物護理團隊副總裁內維斯（Luis Carlos Neves）接受中央社記者訪問時說，這次共有4隻雌袋獾來到園內，牠們作為這個物種的「代言人」，有助民眾了解野外袋獾面臨的情況。

他表示，很不幸，在野外的袋獾受到「臉部腫瘤疾病」威脅，這是一種癌症，「直到我們找到治療方法之前，我們只能透過人類照護的方式來持續拯救這個物種，保有安全的數量」，有助繁殖未受感染的袋獾。

內維斯說：「所有在動物園的袋獾事實上都是這個物種的代言人。」

園方指出，這4隻袋獾都在3歲左右，牠們是「拯救塔斯馬尼亞惡魔計畫」管理下的一部分。這項計畫願景是透過有限的人類管控來維持野生袋獾一定的數量。

為了迎接「新成員」，新加坡夜間動物園特地打造了有溫度控制的室內空間，還有仿照袋獾在澳洲野外棲息地打造的戶外空間，有假山、有水池，還有一些澳洲的樹、灌木。

歷經4年的籌備工作，這4隻袋獾於10月抵達新加坡，將永遠待在牠們的「新家」。

內維斯說，園方2018年就著手準備這項計畫，團隊也曾赴澳洲實地受訓，學習如何安全地照顧袋獾。後來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及相關防疫措施的影響，進度不得不延後，他形容，這是整個過程裡「最大的挑戰」；隨著防疫措施解除，牠們也順利抵達新加坡。

新加坡共有4個動物園，包括日間、夜間動物園，還有河川生態園。夜間動物園是當地熱門景點之一。（編輯：郭中翰）1111124