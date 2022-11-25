紐約揮別疫情陰影 梅西百貨感恩節遊行超嗨

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）紐約梅西百貨感恩節遊行今天登場，大批民眾不畏低溫，夾道歡迎巨型氣球、花車與藝人演出，現場幾乎沒人戴口罩，曾重擊這座城市的COVID-19疫情彷彿成為過去式。

紐約客在寒冬中穿大衣、裹棉被在梅西百貨（Macy's）遊行路線兩旁觀賞，外地民眾透過電視收看，是美國人歡度感恩節少不了的傳統。今年遊行包含16個巨型角色氣球、28輛花車、12組樂隊，主辦單位估計吸引近300萬人夾道歡迎。

4個全新氣球加入遊行陣容，包括動畫「小小兵」（Minions）角色史都華（Stuart）、風靡全球的妙妙犬布麗（Bluey）、小說「遜咖日記」（Diary of A Wimpy Kid）主人翁新造型、辛克萊石油公司（Sinclair Oil）大小恐龍吉祥物。

其中，小小兵史都華愛吃香蕉，3層樓高的氣球手上有個裝扮成香蕉的巨型人偶，十分逗趣。

此外，世界盃足球賽在卡達如火如荼進行，為替即將對上英格蘭的美國國家隊宣傳，轉播單位打造名為「前鋒」（Striker）、擺出倒掛金鉤姿勢的巨型球員氣球，在梅西百貨感恩節遊行亮相。

巨型氣球在高樓間緩慢行進，向來是這場年度遊行最大賣點，也是紐約獨樹一幟的景觀。史努比、海綿寶寶、麥當勞叔叔、藍色小精靈、動漫「七龍珠」主角悟空、影集「曼達洛人」（The Mandalorian）超人氣角色古古（Grogu）等闊別一年的氣球有如老朋友，再度與民眾相見。

參與遊行的藝人中，脫口秀主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）人氣最旺。他在中央公園冬日花車上手舞足蹈，不停向民眾打招呼，街道兩旁的民眾不斷尖叫回應，就連維持秩序的員警也拿起手機拍照留念。

梅西百貨感恩節遊行始於1924年，除了二次世界大戰期間曾停辦3年外，年年舉行。第96屆遊行開始後，美國總統拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）從度假地麻州南特基島（Nantucket）「叩應」，透過轉播祝人民佳節愉快，這場活動受重視的程度展露無疑。

過去兩年，紐約深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）打擊，這場遊行是少數沒有取消的大型活動之一，卻仍多少受疫情影響。

2020年感恩節，COVID-19疫苗尚未問世，梅西百貨遊行規模縮水，民眾無法夾道觀賞，節慶氣氛大打折扣。2021年感恩節，遊行在變異病毒株Omicron蠢蠢欲動的背景下恢復盛大舉辦，吸引約250萬人上街。

今年遊行晴空萬里，就算起步時氣溫僅攝氏3度，民眾仍熱情不減。現場毫無社交距離限制，也幾乎沒有民眾戴口罩。即使COVID-19威脅仍在，但從這場遊行觀察，紐約已揮別疫情陰影，恢復昔日活力四射的樣貌。（編輯：高照芬）1111125

第96屆梅西百貨感恩節遊行24日登場，脫口秀主持人吉米法隆（花車橋上最左）手舞足蹈，不停向沿途民眾打招呼。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月25日

第96屆梅西百貨感恩節遊行24日在紐約中央公園西側起步，招牌巨型火雞花車在隊伍最前面。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月25日

紐約梅西百貨感恩節遊行邁入第96屆，穿著太空裝的史努比巨型氣球再度與民眾見面。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月25日