亞美尼亞總理拒簽安全聯盟峰會宣言 傳蒲亭摔筆[影]

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（中央社葉里凡24日綜合外電報導）亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）昨天拒簽「集體安全公約組織」（CSTO）擬定的峰會宣言後，俄羅斯總統蒲亭據傳將手上的筆摔到桌上，隨後在場邊與他舉行會談。

路透社報導，CSTO是以俄羅斯為首的安全聯盟，由亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯和塔吉克6國組成。帕辛揚昨天在峰會上，對於CSTO未能協助亞美尼亞因應他口中的亞塞拜然侵略一事表達失望情緒。

俄羅斯長久以來一直是南高加索地區居中斡旋的強權，區域內的亞美尼亞和亞塞拜然自1991年蘇聯解體以來，為了爭奪有爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）地區，在1990年代和2020年爆發兩波重大戰爭。

然而隨著俄羅斯在烏克蘭打了9個月的戰爭未歇，俄國可能在長期視為勢力範圍的前蘇聯部分地區失去影響力。亞美尼亞和亞塞拜然9月衝突再起，雙方表示已有超過200名士兵陣亡。

帕辛揚在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）舉行的CSTO峰會上說：「亞美尼亞並未因為加入CSTO，而得以阻止亞塞拜然採取侵略行動，實在令人沮喪。」

「我們直到今天都還沒能就CSTO回應亞塞拜然侵略亞美尼亞一事達成決議。這些情況確實嚴重損害CSTO在我國內外的形象，我認為這是亞美尼亞身為CSTO輪值主席國的重大失敗。」

亞美尼亞在9月尋求CSTO援助，但只得到派遣觀察員的承諾。帕辛揚表示，這明顯有別於CSTO在1月迅速決定派兵，以助哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）度過一波動亂。

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在推特上傳一段影片指稱，帕辛揚在CSTO峰會後拒絕簽署宣言，「事實上，這意味著CSTO已完全崩潰」，還說蒲亭（Vladimir Putin）摔了筆，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）感到震驚。

安納杜魯新聞社（AA）報導，帕辛揚拒絕簽署後與蒲亭舉行會談，並在會談中說，許多決策是在CSTO集體安全委員會（Collective Security Council）會議上決定，但他們無法就某些議題達成共識。

蒲亭提到這場峰會時說：「幾乎不可能就所有議題達成共識，但整體來說，會談很緊湊且有幫助。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1111125