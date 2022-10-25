陷入俄烏戰爭泥淖 俄羅斯喪失在中亞影響力

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）俄羅斯現正將軍力集中在烏克蘭，可能因此喪失對中亞後院的控制力。曾是前蘇聯共和國的一些中亞國家近數週來相互爆發衝突，而以往負責維和的俄軍此刻正在烏克蘭戰場受挫。

美國商業內幕網站（Business Insider）引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深通訊研究員馬柯夫（Jeff Markoff）的話指出：「俄羅斯已將軍隊撤出中亞，因此在當地控制大局的能力已減弱。」

最近的相關跡象出現在9月，吉爾吉斯和塔吉克兩國因邊界爭端大動干戈，出動了坦克車和火砲，除了造成數百軍民傷亡外，也使得10多萬人流離失所。

不過最大的危機引爆點仍然是高加索地區亞美尼亞和亞塞拜然兩國因納戈爾諾．卡拉巴赫自治區（Nagorno-Karabakh）而爆發的衝突，這個衝突在9月重現。

俄羅斯的難題在於，上述交戰國都是集體安全公約組織（CSTO）的會員國，而這個組織有些類似北大西洋公約組織（NATO）。

包括現任總統蒲亭在內的俄羅斯領導人繼承了沙俄時期的殖民心態，將中亞、高加索和烏克蘭視為勢力範圍，而中亞各國也習慣由俄國扮演強硬號令的角色。

馬柯夫指出，俄羅斯「被中亞許多國家視為主要的安全屏障，部分原因來自這些國家領導人的本能反應，因為他們都是前蘇聯體制的產物，總是指望莫斯科當局協助他們解決內部和與鄰國間的問題」。

如今俄羅斯在這些地區的影響力已衰退，比如亞塞拜然就脫離了俄國的勢力範圍，與土耳其建立密切關係。然而俄方還是希望繼續以中亞作為阻擋恐怖主義、販毒和其他弊病自阿富汗等問題國家漫延到境內的一道屏障。

如今烏克蘭戰事的惡果只會使俄國的麻煩加劇，比如自俄軍2月人侵烏克蘭後，已有20萬以上俄國人逃往哈薩克，包括規避徵兵的男性。

目前中國的影響力正不動聲色地在中亞各地蔓延，日益對俄國不利。馬柯夫說：「尤其是資訊接觸較多和去過較多地方的年輕一輩，他們對俄國和俄國能力的看法會受到負面影響，進而助長他們在國內抵制俄國勢力的意願。」（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1111025

吉爾吉斯和塔吉克兩國9月因邊界爭端大動干戈。（中央社製圖）