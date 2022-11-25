中國大型機砲海警船現釣魚台海域 日本嚴正抗議

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）配有大型機砲的中國海警船今天上午航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，日本聲稱這是首度發現配有大型機砲的中國海警船入侵「領海」，已透過外交管道提出嚴正抗議。

日本放送協會（NHK）報導，一艘配有大型76mm機砲的中國海警船今天上午入侵日本「領海」，雖然之後駛離，但在領海外的鄰接海域航行，日本海上保安本部持續警戒。

日本第11管區海上保安本部表示，今天上午2時40分（台灣時間1時40分）許及上午10時許，共有4艘中國海警船相繼入侵日本釣魚台列嶼外海的「領海」。

知情人士指出，這4艘中國海警船當中，上午10時許有一艘入侵日本「領海」，這艘海警船配有76mm機砲，是日本所發現中國海警船所配機砲當中最大型。

日本海上保安本部觀察到這艘配有機砲的中國海警船本月15日之後就航行在釣魚台列嶼外海鄰接海域，今天這艘中國海警船入侵「領海」。

報導說，上述4艘中國海警船都在今天下午1時許前駛離日本「領海」，但截至下午1時半則航行在領海外側的鄰接海域。

對於中國海警船大型化、武裝化，日本海上保安本部保持關注，並採取萬全因應。

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日本政府發言人、內閣官房長官松野博一在今天下午例行記者會指出，中國的行徑違反國際法，已透過外交管道提出嚴正抗議，並強烈要求中國海警船立即退出日本「領海」。

松野還說，中國海警局的船舶多次在日本的鄰接海域航行或入侵日本「領海」的情況極為嚴重，日本密切關注，對於尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊警戒監控會做好萬全準備；對於中國，日本會保持冷靜、堅毅的態度應對。（編輯：陳惠珍）1111125