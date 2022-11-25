更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

美饒舌歌手肯爺宣布2024年選總統 稱已邀川普當副手

2022/11/25 23:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）爭議不斷的美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）今天發布影片宣布，他有意角逐2024年總統大位，而且他已邀請前總統川普擔任競選副手。

美國福斯新聞（Fox News）及「國會山莊報」（The Hill）等媒體報導，肯伊威斯特今晚在推特發布了他的首支2024年總統大選競選影片。

肯伊威斯特在影片中表示，川普對他感到最困惱的事，就是被他邀請擔任副總統人選，而川普被他弄得措手不及。

如果肯伊威斯特是認真想問鼎白宮，他將是繼川普之後第二個宣布角逐美國總統大位的參選人。在本月中旬，川普已宣布將競逐共和黨黨內總統提名。

此前，肯伊威斯特也曾參選2020年美國總統，當時甚至獲得電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）支持，但他最後只拿下約7萬票。

肯伊威斯特在美國演藝界一直是爭議人物，最近又因言論惹議，德國運動產品大廠阿迪達斯（Adidas）因為他發表一系列反猶太言論，已決定與他終止合作關係。（譯者：陳正健）1111125

#川普
#肯伊威斯特
#美國
川普
拋大赦被停權帳號想法 馬斯克再發起推特民調 馬斯克解鎖川普推特帳號 民權聯盟籲業者撤廣告
肯伊威斯特
饒舌歌手肯爺反猶太言論 Adidas決定終止合作 白命關天T恤出現遊民區 居民譴責肯伊威斯特
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美期中選舉未告大捷 川普漸失共和黨同志擁戴