美饒舌歌手肯爺宣布2024年選總統 稱已邀川普當副手

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）爭議不斷的美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）今天發布影片宣布，他有意角逐2024年總統大位，而且他已邀請前總統川普擔任競選副手。

美國福斯新聞（Fox News）及「國會山莊報」（The Hill）等媒體報導，肯伊威斯特今晚在推特發布了他的首支2024年總統大選競選影片。

肯伊威斯特在影片中表示，川普對他感到最困惱的事，就是被他邀請擔任副總統人選，而川普被他弄得措手不及。

如果肯伊威斯特是認真想問鼎白宮，他將是繼川普之後第二個宣布角逐美國總統大位的參選人。在本月中旬，川普已宣布將競逐共和黨黨內總統提名。

此前，肯伊威斯特也曾參選2020年美國總統，當時甚至獲得電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）支持，但他最後只拿下約7萬票。

肯伊威斯特在美國演藝界一直是爭議人物，最近又因言論惹議，德國運動產品大廠阿迪達斯（Adidas）因為他發表一系列反猶太言論，已決定與他終止合作關係。（譯者：陳正健）1111125