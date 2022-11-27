北韓終極目標 金正恩：全世界最強核力量

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（中央社首爾27日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領袖金正恩在擢升數十名近期參與境內最大彈道飛彈試射行動的相關人員時表示，平壤最終目標是擁有全世界最強大的核力量。

路透社報導，金正恩本月18日視察北韓最新火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈（ICBM）的測試，矢言對抗美國核子威脅，接著做出上述表示。

金正恩在擢升官員的命令狀說，打造核力量是為了確實保衛國家和人民的尊嚴和主權，且「最終目標是擁有全世界最強大的戰略力量，這個世紀前所未聞的絕對力量」。

他稱火星-17型飛彈為「全世界最強大戰略武器」，說它展現出北韓終究能打造出全世界最強軍隊的決心和能力。

金正恩雖未多作說明，但說北韓科學團隊在「彈道飛彈裝載核彈頭的技術發展上，向前邁進驚人的一步」。

金正恩和參與這次試射行動的科學家、工程師、軍官等人士合影，並表示期許他們繼續以飛快的速度來拓展並加強北韓的核子嚇阻力。

北韓中央通信社在另一份聲明表示，北韓最高人民會議常任委員會授予火星-17型飛彈「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）英雄及金星獎章以及一級國旗勳章」的頭銜。朝鮮民主主義人民共和國為北韓正式國名。

報導指出，這枚飛彈「一來清楚向世人證實了DPRK為成熟的核子強權，有能力對抗美帝的核子霸權；二來充分展現出北韓作為強大洲際彈道飛彈國的力量」。

報導說，試射行動表明，北韓將對「敵人的核武和全面正面衝突」作出同等回應。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1111127