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雪上加霜 基輔斷電危機未解又將降下大雪

2022/11/27 14:31
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔數以百萬計居民仍無足夠電力和暖氣可用之際，基輔今天預計將降下大雪，全天氣溫降至攝氏零度以下。

路透社報導，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）昨天表示，電力生產商只夠應付3/4需求，因此全國各地必須限電和停電。

基輔主要的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）表示，基輔情況已有改善，但仍「十分棘手」。他說，居民每天應該會有至少4小時的電力。

科瓦連科在他的臉書（Facebook）頁面寫道：「如果您過去1天沒有至少4個小時的電，請留言給DTEK，同事們會協助您釐清問題。」

YASNO是烏克蘭最大私營能源供應商DTEK的零售分公司。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，在上週俄羅斯轟炸之後，25日有600萬人斷電。那場轟炸對烏克蘭造成迄今最嚴重的破壞，導致數百萬人沒有電燈、水或暖氣。

烏克蘭國家能源公司表示將繼續停電，並敦促民眾節電。

預計基輔這座擁有280萬人口的城市降雪將持續到30日左右，氣溫預計將維持在零度以下。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1111127

#基輔
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#烏克蘭
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