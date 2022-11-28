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俄軍媽媽發動連署 懇求莫斯科當局從烏克蘭撤兵

2022/11/28 14:36
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭已持續逾9個月，一群俄羅斯軍人的母親加入女權團體，並在俄國「母親節」當天發起網路連署，要求莫斯科當局下令從烏克蘭撤兵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「俄羅斯女權反戰抵抗運動」（Russian Feminist Anti-War Resistance）在請願連署網站Change.org發起連署，並將連署書寄給俄國下院「國家院」（State Duma）和上院「聯邦院」（Federation Council）的議員。

截至台北時間28日下午14時30分，已有超過4290人連署，且數字還在攀升之中。

連署書寫道：「9個月以來，所謂的『特別軍事行動』持續進行，帶來了破壞、悲痛、鮮血和淚水。」

「烏克蘭和俄羅斯發生的一切都讓我們擔心，無論國籍、宗教或社會地位，我們，俄羅斯的母親們，都有1個願望：和平和諧地生活，在和平的環境下撫養孩子，不用擔心他們的未來。」

請願書描述徵召入伍和接受動員的士兵的母親，被迫懇求當局讓家裡的男人回來，卻「沒人聽到她們的聲音」。

請願書寫道：「我們反對讓我們的兒子、兄弟、夫婿、父親參與其中。你們的責任是保護母親和孩子的權利與自由，不該對這一切視而不見。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111128

#俄羅斯
#烏克蘭
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