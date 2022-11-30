美：俄發射空包飛彈 削弱烏軍防空戰力

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國軍方高級官員今天表示，俄羅斯正在向烏克蘭的目標發射用於攜帶核彈頭的空包巡弋飛彈，試圖耗盡基輔防空戰力。

路透社報導，記者詢問這位不願具名的官員，對於26日英國軍事情報部門認為俄羅斯「可能」移除巡弋飛彈上的核彈頭，並朝烏克蘭發射空包飛彈的看法。

英國的情報更新引用開放資源的圖像資料，顯示1枚攻擊烏克蘭的空射巡弋飛彈殘骸。這枚飛彈似乎是在1980年代設計的核運載系統。

當被問及此一說法時，這名美軍官員告訴記者：「這肯定是他們試圖在做的事，為的是削弱烏軍正在使用的防空系統戰力。」

這是美國官員首次針對英國那項評估發表評論。

美國國防部已表示，俄羅斯對烏克蘭的飛彈攻擊激增，部分原因是為了耗盡基輔的防空補給，最終控制烏克蘭領空。

出於這個原因，美國和其他盟國一直專注於為烏克蘭提供防空物資，從蘇聯時代遺留下的武器系統到更現代的西方武器系統都有。

不願具名的美國高級國防官員今天在簡報會上坦承，正考慮提供多種武器裝備協助基輔抵禦俄羅斯飛彈攻擊，愛國者（Patriot）飛彈防禦系統是其中之一。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111130