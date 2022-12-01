烏駐西班牙大使館和武器捐助商接獲郵包炸彈 1人傷

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（中央社馬德里/基輔30日綜合外電報導）西班牙警方今天在聲明中證實，他們正在調查寄給烏克蘭駐馬德里大使的郵包炸彈，與另1個寄給製造火箭發射器捐助基輔的武器公司的郵包炸彈之間可能連結。

路透社報導，在首起事件中，烏克蘭駐馬德里大使館1名官員打開郵包時受傷，促使基輔下令所有駐外代表處提高安全警戒。

西班牙政府官員龔薩雷茲（Mercedes Gonzalez）告訴馬德里電視台（TeleMadrid），這個郵包以平信方式寄達但未經掃描，當這名烏克蘭大使館員打開郵包時造成他1根手指「輕微受傷」。

警方證實，數小時過後，1家位於西班牙東北部薩拉戈沙（Zaragoza）的武器公司也接獲1個類似郵包。

政府代表塞拉諾（Rosa Serrano）受訪時指出，這2個郵包背面留有相同電郵地址，似乎出自同一寄件人。塞拉諾說，這些郵包從烏克蘭寄來，讓這家軍火公司感到震驚並通報警方。

西班牙捐助烏克蘭C90火箭發射器，英剎那拿（Instalaza）正是這些武器的製造公司。

首起事件發生後，烏克蘭外交部發言人表示，部長庫列巴（Dmytro Kuleba）下令所有駐外大使館「緊急」加強安全，並要求西班牙進行調查。

對於第2起事故，烏克蘭政府未立即回應置評要求。

烏克蘭駐馬德里大使波霍雷采夫（Serhii Pohoreltsev）之後告訴西班牙國家電視台（TVE），他和往常一樣在大使館工作，「並不懼怕」。

他說：「我們接獲烏克蘭外交部指示，鑒於目前形勢，我們須做好準備以因應任何形式的事件發生…任何境外的俄羅斯活動。」

司法消息來源指出，西班牙高院已朝可能是恐怖攻擊的方向調查中。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1111201