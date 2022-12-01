聯合國呼籲提供逾兆人道援助資金 全球4%人口待援

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（中央社日內瓦1日綜合外電報導）隨著烏克蘭戰爭等衝突、氣候緊急事件和未平息的疫情，讓更多人陷入危機，甚至面臨饑荒。聯合國籲求明年人道援助資金達515億美元（約新台幣1兆5765億元），創新高紀錄。

和去年要求2022年410億美元相比，今年要求2023年的金額增加了25%。2022年援助金額雖在今年期間上調至500億美元左右，僅有不到一半的資金到位。

法新社報導，聯合國年度「全球人道主義概況」（Global Humanitarian Overview）報告估計，明年全球將有約3億3900萬人需要某種形式的緊急援助，比去年預估的人數大幅增加了6500萬人。

聯合國主管人道事務的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示：「這是個驚人的數字，令人沮喪的數字。」他還說，這顯示明年的人道計畫規模將是有史以來最大。

路透社報導，這意味著地球上超過4%的人需要協助，人數相當於美國的總人口。

隨著2022年的極端事件將溢散至2023年，葛瑞菲斯形容人道援助需求「驚人的高」。

路透社報導，在戰爭衝突和氣候變遷的衝擊下，已有超過1億人被迫遠離家園。

報告中表示，俄羅斯入侵烏克蘭9個多月來，導致糧食出口受阻，全球37個國家約4500萬人目前面臨饑饉。

葛瑞菲斯表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂兒童疫苗接種計畫，阻礙了消除極端貧窮計畫，助長爆發霍亂等其他疾病。

阿富汗、民主剛果、衣索比亞、奈及利亞、索馬利亞、蘇丹、南蘇丹、敘利亞、烏克蘭和葉門共10個國家各自要求超過10億美元的援助，為歷來首見。

然而，多項危機已讓捐贈的資金捉襟見肘，迫使援助工作者針對優先順序作出艱難決定。

美國是目前為止最大捐贈國，今年已捐超過140億美元，其他主要經濟體，像中國和印度，各捐不到1000萬美元。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111201