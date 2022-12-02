拜登願就俄烏戰爭對話 蒲亭有意談判但不苟同條件
2022/12/2 19:48（12/2 21:11 更新）
圖左為美國總統拜登，右為俄羅斯總統蒲亭。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
（中央社莫斯科2日綜合外電報導）美國總統拜登昨天表示，若俄羅斯總統蒲亭有意結束對烏克蘭的入侵行動，他願意與蒲亭對話。克里姆林宮今天回應，蒲亭對談判持開放態度，但不苟同拜登提出的談判條件。
拜登昨天在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的聯合記者會上表示：「若蒲亭真的有意決定想辦法結束這場戰爭，那麼我準備好和他對話。他目前還沒做到。」
對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「俄羅斯聯邦總統（蒲亭,Vladimir Putin）過去及現在一直對談判持開放態度，以確保我方利益。」
但培斯科夫也指出，拜登說只有蒲亭有意離開烏克蘭，才有可能進行談判，莫斯科當局肯定不準備接受這些條件。（譯者：陳正健）1111202
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