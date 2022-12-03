更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 國際

西方定俄油60美元上限 烏克蘭盼「毀掉」俄經濟

2022/12/3 19:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統府官員今天說，歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的俄羅斯石油每桶60美元價格上限，可望「毀掉」俄國經濟，但若降到每桶30美元，更可予以重擊。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram寫道：「我們總能達到目標，俄羅斯經濟將會被毀掉，俄國會付出代價，為所有罪行負起責任。」

但他也說，每桶「30美元（約新台幣917元）的上限可以更快毀掉（俄國經濟）」。

俄羅斯今天表示，西方國家政府對俄羅斯石油出口制定價格上限，是很「危險」的企圖，但俄國仍將繼續尋找石油買主。

以七大工業國集團為首的西方國家聯盟昨天同意對俄國海運石油制定每桶60美元的價格上限，目的是壓低俄國的收入、限制俄國為入侵烏克蘭謀取資金的能力。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和克里姆林宮高階官員已再三強調，俄國不會提供石油給那些採行價格上限的國家。

俄羅斯駐美大使館在Telegram發文，批評西方國家「重塑」自由市場原則，並重申，就算採取這些措施，仍有買家需要俄國石油。

俄國駐美大使館表示：「這種措施將不可免地導致不確定性升高，並迫使原物料消費者付出更高的成本。」

七大工業國集團的石油價格上限，將讓非歐盟國家得以繼續進口俄羅斯海運原油，但不准運輸、保險和再保險公司在全球經手俄國原油貨物，除非原油售價低於價格上限。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1111203

#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
蒲亭
芬蘭總理：單獨應戰俄國 歐洲還不夠強大 拜登稱願意與蒲亭對話 馬克宏承諾不逼烏克蘭妥協
葉爾馬克
再與俄換俘 澤倫斯基：開戰以來逾1300人返烏 俄烏激戰寸土不讓 嚴冬無電恐釀烏克蘭難民潮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英國防部：俄軍擬包圍烏東巴赫姆特 威脅鄰近市鎮