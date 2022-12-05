流感與RSV來勢洶 美COVID住院率還回溫

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國在感恩節假期過後出現COVID-19確診住院升溫，但當前醫衛系統正苦於一波因流感、呼吸道融合病毒（RSV）而大增的病患，醫院量能又開始緊繃。

「華盛頓郵報」指出根據他們的數據追蹤顯示，美國上週出現3萬5000多例確診COVID-19者住院，是3個月來最高峰。全美的確診住院率整個秋天都在低檔，但在進入感恩節假期後開始回升，除極少數幾個州外，各州過去一週都通報平均確診住院上升。

公衛當局憂心COVID-19確診住院人數回升，恐使已因流感與呼吸道融合病毒而緊繃的醫院量能雪上加霜。感恩節假期週全美有近2萬人因流感住院，較前一週翻倍，是十多年來最高的單週流感住院人數。

美國醫院學會（AHA）負責醫療質量和病患安全政策的副主席佛斯特（Nancy Foster）表示，目前學會多數人對呼吸道融合病毒與流感的擔憂高於對COVID-19。

但佛斯特說：「1到2週內可能會看到COVID-19確診住院又超過流感或呼吸道融合病毒患者，真正令人憂心之處是恐看到三者齊發，讓醫院照顧其他重病患者的量能吃緊。」

美國今秋大部分時間，COVID-19每日新增住院確診者約在5000到7000人，如今已超過9000人。

美國衛生及公共服務部（HHS）資料顯示，除兒童醫院與小兒科診所已因各種呼吸道病毒承受極大壓力，目前大多數的新增COVID-19確診住院多為年長者。

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加州醫院學會（California Hospital Association）主席兼執行長柯益爾（Carmela Coyle）指出，即便今冬的COVID-19確診患者數相較疫情之初有所減少，但公眾仍應擔心醫院量能拉警報的情況。醫衛人力短缺已使醫院人手不足，疫情爆發近3年下來，各醫院均告財政拮据。

柯益爾說：「對醫院而言，COVID-19猶如洪水，儘管過去兩個冬天看起來洪水已退，危險情況仍在。」（譯者：陳亦偉）1111205