菲律賓洋蔥價翻倍飆漲 政府擬釋走私品助抑價

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（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）菲律賓洋蔥產量短缺致價格飆漲，不到半年就從每公斤140披索漲到300披索（約新台幣164元）。菲國政府近日查獲100公噸走私洋蔥，農業部表示，考慮釋出這批洋蔥以平抑市價。

菲律賓農業部2日表示，農業部與海關局、海巡隊等單位於11月29日查獲100公噸謊報為「麵包/糕點」的黃洋蔥，市價達3000萬披索。

農業部助理部長拉約格（James Layug）說，走私農產品威脅本土農漁業，因為走私產品可能跨境傳播病蟲害。

農業部未說明這批洋蔥是從何處走私到菲國。不過，菲律賓大學地質與環境科學研究所教授大衛（Carlos Primo David）今年5月表示，2020年進口到菲律賓的大蒜和洋蔥總價達4040萬美元（約新台幣12.33億元），其中大部分來自中國。

大衛說，受生產規模影響，中國和菲律賓農民生產的大蒜和洋蔥價差太大，菲律賓生產蔬菜售價根本無法競爭。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，由於洋蔥產區產量大減，以紅洋蔥為例，馬尼拉都會區每公斤市價從8月的140披索，如今漲到300披索。一年前紅洋蔥市價為每公斤180披索。

農業部副發言人艾斯托培瑞斯（Rex Estoperez）接受電台訪問表示，這批走私洋蔥若通過防疫檢疫，農業部計劃將它們釋出到菲律賓全國各地的「卡迪瓦」（Kadiwa）商店，以每公斤170披索價格販售。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後推動卡迪瓦商店計畫（全稱為Kadiwa ng Pasko，意謂「耶誕精神」），在菲律賓全國開設卡迪瓦商店，販賣售價較低廉的本土農漁產品，希望藉此平抑農產品價格。

菲律賓全國目前有近400家卡迪瓦商店。（編輯：馮昭）1111205