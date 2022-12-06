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西方限制俄油上限60美元 土耳其外海油輪大排長龍

2022/12/6 16:03
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（中央社安卡拉6日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）披露，西方國家對俄羅斯石油價格設定每桶60美元上限生效首日，油輪在土耳其外海大排長龍，安卡拉當局要求所有船舶提供新的保險證明。

報導中引述船舶經紀商、石油貿易商和衛星追蹤服務業者表示，大約19艘原油輪在土耳其外海大排長龍，等待通過土國海域。

七大工業國集團（G7）、澳洲和歐洲聯盟27個成員國對俄羅斯海運石油實施每桶60美元的出口價格上限，本週開始生效。這是西方國家對俄羅斯侵略烏克蘭的最新制裁措施。

這項協議允許透過G7及歐盟成員國的油輪、保險公司和信貸機構將俄國石油運至第3方國家，前提是俄油購買價格須在每桶60美元以下。

俄羅斯昨天表示，西方國家制定的俄油上限將破壞全球能源市場穩定，但不影響該國持續在烏克蘭進行「特殊軍事行動」的能力。

根據金融時報報導，4位石油產業主管表示，土耳其以這些措施為由，要求所有航經其海域的船舶提供涵蓋全面保險的新證明。

土耳其交通與基礎建設部未立即回應路透社尋求置評的要求。

這些船舶已在連接俄羅斯黑海港口和國際市場的博斯普魯斯海峽（Bosphorus）和達達尼爾海峽（Dardanelles）附近下錨。

報導中引述未具名的船舶經紀商，11月29日就抵達的首艘油輪下錨後等候至今。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1111206

#俄羅斯
#土耳其
#油輪
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