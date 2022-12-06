攻烏克蘭伊朗無人機中發現加企零件 加拿大要查

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（中央社渥太華5日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，當局正在調查，加拿大製造的零件是如何落入俄羅斯用來攻擊烏克蘭的伊朗無人機中。

加拿大媒體報導，歐洲智庫Statewatch和基輔當局在伊朗製造的見證者-136型（Shahed 136）無人機上，發現總部位於加國首都渥太華的泰立斯曼無線公司（Tallysman Wireless）生產的天線零件，以及其餘29件西方企業生產的零件。見證者-136是俄羅斯軍火庫的一部分。

法新社報導，杜魯道表示：「我們無疑極度關切這些報導。我們不希望（加拿大的技術）用於俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭或伊朗對（俄烏戰爭）的貢獻。」

杜魯道指出，加拿大對於敏感科技技術出口許可有嚴格執法。「我們將對這家公司採取後續行動，以試圖弄清楚，那些不應該落入任何像伊朗政府這類對象的貨品，到底是如何到他們手上。」

杜魯道還說，泰立斯曼無線公司正在「全力配合」調查。

渥太華最近制裁了數家伊朗無人機制造商。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1111206