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俄烏戰爭未歇 核戰夢魘再現

2022/12/6 19:03
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）在公眾意識中消失了數十年的核戰夢魘，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，再度成為關注焦點，凸顯冷戰全球安全架構遭到侵蝕。

法新社報導，由於莫斯科攻勢受阻，軍事行動陷入僵局引發外界憂心俄羅斯可能訴諸核武，以達成軍事突破。

俄羅斯、英國、中國、法國和美國是公認的五大核武國家和聯合國安理會常任理事國。

前北大西洋公約組織（NATO）副秘書長葛蘭德（Camille Grand）說：「這是第一次一個核武大國利用其地位在核武陰影下發動一場正規戰爭。」

葛蘭德告訴法新社：「有人可能會認為，流氓國家才會採取這樣的態度，但突然間發現，它是兩個主要核武大國之一，是聯合國安理會成員國。」他強調，實際動用（核子）武器仍是「不太可能」。

美國於1945年二次世界大戰末期，在廣島和長崎上空各投下一枚原子彈後，浮現的道德和戰略核「禁忌」，現在依然存在。

然而，自莫斯科揮軍入侵烏克蘭以來，俄羅斯電視台不斷討論對巴黎或紐約等西方城市發動核打擊。

一位匿名的前俄羅斯外交官警告，俄國總統蒲亭若認為俄羅斯生存受到威脅，「他將按下（核子）按鈕」。

歐洲幾十年來在核安全上處於相對鬆懈的狀態，享受所謂的冷戰「和平紅利」，而這一年發生的事件給歐洲敲響了警鐘。

而在大西洋彼岸，美國總統拜登10月警告，潛在的「世界末日」正籠罩著世界。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1111206

#俄羅斯
#葛蘭德
#法新社
蒲亭
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