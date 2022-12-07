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無人機襲俄基地 美：不鼓勵烏克蘭深入俄境攻擊

2022/12/7 10:02
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）俄羅斯軍事基地昨天遭到無人機攻擊，外界普遍認為是烏克蘭所發動。美國今天表示，美方「不鼓勵」烏克蘭深入俄境發動攻擊。

法新社和路透社報導，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們並沒有讓烏克蘭襲擊邊境以外地區；我們不鼓勵烏克蘭襲擊邊境以外地區。」

他說：「我們正在做的一切，世界正在做的一切，是支持烏克蘭，支持烏克蘭獨立。」

普萊斯並未將無人機攻擊事件歸咎於烏克蘭，烏克蘭也未宣稱發動這些攻擊。俄羅斯表示，昨天無人機深入俄國領土攻擊3座基地，導致3人喪命、2架飛機受損。

專家認為烏克蘭以簡單的蘇聯時期無人機滲入俄羅斯空域，而非使用西方強權自俄羅斯2月24日展開入侵行動以來給予的數以十億計美元軍援。

普萊斯說：「我們提供烏克蘭所需，用於維護其主權領土，在烏克蘭的土地上對付俄羅斯侵略者。」

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導指出，美國已改變將「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）運送至烏克蘭，以防射入俄羅斯境內。普萊斯婉拒對這篇報導置評。高機動性多管火箭系統是一種被視為扭轉戰場局勢的先進火箭系統。

美國總統拜登曾公開表示，他不支持烏克蘭擁有長程飛彈能力，擔心局勢升級會讓美國更直接對抗俄羅斯。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111207

#烏克蘭
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