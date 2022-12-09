蒲亭揚言繼續打烏克蘭基礎設施 暫不再動員

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天不顧外界抨擊俄軍系統性攻擊烏克蘭基礎設施恐致數百萬人得在即將到來的嚴冬受凍，誓言會繼續打擊烏克蘭的電網。他也說俄方暫無再次動員的必要。

法新社報導，蒲亭譴責是烏克蘭先發動一系列對民生設施的攻擊，包括月前炸毀連結俄國本土與克里米亞半島的大橋；蒲亭5日視察克里米亞大橋修復情況，大橋今年10月上旬發生爆炸，之後俄方緊急搶修恢復通車，指控烏克蘭炸橋為恐攻。

蒲亭在克里姆林宮一場軍方授獎典禮上說：「對我們打擊鄰國能源基礎設施，外界有不少雜音，但這不會影響我們的作戰任務。」

俄國自10月初以來一直用飛彈與無人機狂轟烏克蘭各地，在入冬前重創烏國關鍵基礎設施，讓烏克蘭民眾在時值氣溫下降之際缺水缺電及無法供暖。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天表示，他們仍在搶修本週空襲造成的損害，但進度嚴重落後。

蒲亭說俄軍打擊烏克蘭基礎設施不過是回應10月克里米亞大橋遇襲，另指控基輔炸毀從庫斯克核電廠的供電線路及阻撓俄方向烏東的頓內茨克（Donetsk）供水。

「華盛頓郵報」報導，蒲亭坦承「沒錯，我們正這麼幹（攻擊烏克蘭基礎設施），但是誰先起的頭呢？」

「是誰不向頓內茨克供水？不為一座100萬人口的城市供水根本是種族滅絕行徑。」蒲亭並指控國際對烏克蘭欺凌烏東俄語居民默不作聲。

「華爾街日報」報導，蒲亭昨天在克里姆林宮人權委員會上指稱，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」可能會是漫長的過程。

但他表示至少到目前，暫無必要再次比照今秋時執行局部動員以因應戰事；俄國9月下旬宣布局部動員30萬人參戰。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲挺烏盟國別擔心俄國會因戰爭瓦解，除捍衛基輔有權打擊俄國境內目標的權利外，也誓言烏克蘭絕不在失土未收復前談和，包括收復俄國兼併的克里米亞。他也有信心美國會繼續支持烏克蘭。

庫列巴在基輔接受華爾街日報專訪時說：「我呼籲世界別擔心俄國會瓦解，因為若歷史巨輪已朝此方向啟動，沒人改變得了。我不覺得世界會因俄國瓦解而天翻地覆，也只有俄國民眾能讓俄國瓦解，一如1917年讓俄羅斯帝國倒台。」

美聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示俄烏衝突何時結束，取決於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），稱是基輔當局不斷拒絕罷兵條件。

他說：「澤倫斯基很清楚何時可結束，若是他想，明天就能止戰。」

培斯科夫在一場視訊記者會表示，俄方不打算攻取新土地，但會奪回幾週以來被烏克蘭收復、卻已通過公投併入俄國的土地；烏克蘭與西方當時斥為非法公投。（譯者：陳亦偉）1111209