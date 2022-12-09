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防意外懷孕 馬克宏：18至25歲保險套免費用

2022/12/9 14:18（12/9 14:51 更新）
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法國總統馬克宏8日表示，將在藥局免費提供保險套給18歲至25歲年輕人使用，以減少意外懷孕。（圖取自Unsplash圖庫）
法國總統馬克宏8日表示，將在藥局免費提供保險套給18歲至25歲年輕人使用，以減少意外懷孕。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社法國波瓦迪8日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天在西部郊區和年輕人進行健康辯論時表示，將在藥局免費提供保險套給18歲至25歲年輕人使用，以減少意外懷孕，並稱「這是一場避孕的小革命」。

法新社報導，法國政府今年開始將免費提供女性節育措施的年齡門檻，從18歲以下擴大至25歲以下所有女性，包括提供避孕藥、避孕器、避孕貼片等，確保年輕女性不會因經濟負擔不起而不採取避孕措施。

據法國現行規定，保險套也能由國家醫療保健系統核銷，以預防愛滋病和其他經性行為傳播的疾病，但須由醫師或助產士開立處方箋。

馬克宏表示，就整體性教育而言，「我們在這方面做得不是很好，現實與理論間存在非常、非常大的差異，這也是我們需要再加強教育老師們的領域」。

馬克宏後來也在臉書（Facebook）發文，宣布免費保險套的新措施將於2023年實施。

他在會議中戴著口罩，表示正在遵循「衛生部門的指引」。法國政府目前正研擬防疫措施，以因應假期前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數增加狀況，不過至今尚未再次祭出強制配戴口罩的相關要求。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111209

#馬克宏
#法國
#法新社
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