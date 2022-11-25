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墮胎權受憲法保護 法國下議院以壓倒性多數通過

2022/11/25 12:39
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國國會下議院今天以壓倒性多數通過將墮胎權入憲，左翼和中間派議員表示，美國最高法院6月推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決後，顯示需要採取新措施。

路透社報導，法國國會以337票贊成和32票反對通過這項左翼反對派的提案，但將墮胎權入憲的道路並不平坦，因為待通過的法案在兩院須條款相同，而參議院是由右翼所掌控。

參議院上個月否決一項跨黨派法案，此案提議將墮胎權和避孕權納入憲法。

當總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的復興黨（Renaissance）就此議題提出自己的法案時，下議院下週將再次就墮胎權入憲進行投票。

自1975年通過允許墮胎的法案以來，法國婦女一直享有墮胎的合法權利。自此以後，這項法律修訂過多次，2月最新一次修訂是將墮胎法定期限從懷孕12週延長至14週。

激進左派不屈法國（La France Insoumise）議員帕諾（Mathilde Panot）表示，將墮胎權入憲將進一步保護這項權利，並使其在法國更難被推翻。

墮胎權在法國比在美國或一些歐盟國家接受度更高。法國公眾意見機構（Ifop）7月的一項民調顯示，約83%法國人支持墮胎合法，比約30年前高出16個百分點。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111125

#法國
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